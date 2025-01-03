В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
Гидроаккумулирующую электростанцию «Фэннин» ввели в полномасштабную эксплуатацию в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
По данным оператора China National State Grid, расположенная в городе Чэндэ ГАЭС — крупнейшая подобная электростанция во всем мире.
Установленная мощность объекта — 3,6 млн кВт, «Фэннин» способна вырабатывать 6,61 млрд кВт.ч электричества в год. Как ожидается, электростанция позволит сократить выбросы углекислого газа в год на 1,2 млн тонн и экономить 480,8 тысячи тонн условного топлива в угольном эквиваленте.
Между тем Россия передала Казахстану свои предложения по возведению первой в республике атомной электростанции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru