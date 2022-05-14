В Китае указали на несоответствие США статусу постоянного члена Совбеза ООН

Информация о передаче США разведданных Украине ставит вопрос о нахождении Соединенных Штатов в статусе постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом пишет «Жэньминь жибао».

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Китайское издание отмечает, что разведка США «подливает масло в огонь», и это провоцирует ухудшение ситуации на Украине.

«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в материале.

Кроме того, газета подчеркивает, что Вашингтон отвечает за «создание хаоса» и стремится к затягиванию специальной военной операции России на Украине, и меры могут привести к «более жестоким маневрам с обеих сторон».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНСШАКитай
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