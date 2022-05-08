«Не замазать»: Рогозин высказался о причастности США к передаче разведданных Украине
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о словах директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной.
По словам директора госкорпорации, «замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих» и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся.
«Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза», — заявил Рогозин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что хорошо знаком с Бернсом, так как встречался с ним в Спасо-хаус.
Ранее СМИ сообщали, что Украина тайно получала от США информацию о ходе боевых действий в режиме реального времени. Отмечалось, что в Киеве объединяли эти данные с собственной развединформацией и проводили атаки.
Недавние утечки в СМИ данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной являются «безответственными и рискованными», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
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