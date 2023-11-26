В Китае сопроводили американский эсминец USS Hopper в Южно-Китайском море

Китайские военные сопроводили американский ракетный эсминец USS Hopper в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС.

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25 ноября судно незаконно вторглось в территориальные воды КНР. Это произошло в районе архипелага Сиша. Отмечается, что инцидент является «серьезным нарушением суверенитета Китая» и доказательством того, что США стремятся к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Китай возобновят телефонные контакты между командующими на театре военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
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