В Китае сообщили о сокращении населения страны впервые за 60 лет
Население Китая в прошлом году сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тысяч меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.
«Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года », — отмечает ведомство.
Сокращение населения в КНР зафиксировали впервые за 60 лет.
По данным статистического бюро, в 2022 году в Китае родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн граждан, пишет РИА ФАН. Отмечается, что в стране проживает 722,06 млн мужчин и 689,69 млн женщин.
Население трудоспособного возраста (16-59 лет) составляет 875,56 млн человек, или 62% от общей численности. При этом в Китае насчитывается 280,04 млн граждан в возрасте 60 лет и старше (19,8%), отмечает телеканал «360».
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