В Китае сообщили о сокращении населения страны впервые за 60 лет

«Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года », — отмечает ведомство.

Сокращение населения в КНР зафиксировали впервые за 60 лет.

По данным статистического бюро, в 2022 году в Китае родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн граждан, пишет РИА ФАН. Отмечается, что в стране проживает 722,06 млн мужчин и 689,69 млн женщин.

Население трудоспособного возраста (16-59 лет) составляет 875,56 млн человек, или 62% от общей численности. При этом в Китае насчитывается 280,04 млн граждан в возрасте 60 лет и старше (19,8%), отмечает телеканал «360».



