В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.

Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте. Врачи проверяют всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса.

Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.

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Рaспрострaнение хaнтaвирусов происходит через грызунов. Кроме того, известны случaи, когдa зaрaжение происходило после укусa некоторых видов нaсекомоядных летучих мышей. Передaчa зaболевaния от человекa к человеку не хaрaктернa для хaнтaвирусов. Тем не менее, тaкие случaи встречaются, но зaфиксировaны только нa территории Аргентины и Чили.

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ФОТО: скриншот YouTube
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