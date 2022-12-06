В Китае считают, что вмешательство США в украинский конфликт показало необходимость их разгрома

Вмешательство США в конфликт на Украине и стремление извлечь из него максимальную выгоду продемонстрировали необходимость разгрома американской гегемонии. Об этом пишет Global Times.

В МИД Китая заявили, что США грабят Сирию

Китайское издание отмечает, что Соединенные Штаты постоянно призывают Европу выступать против России. Также США провоцируют жестокую конкуренцию, «направленную на ухудшение европейской экономики», пишет Газета.ру.

«В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под "международным порядком", основанным на правилах», — указано в материале.

По мнению авторов, настоящий международный порядок должен преследовать цель построения сообщества с общим будущим. Издание подчеркивает, что предстоящее десятилетие «должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры