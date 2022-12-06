В Китае считают, что вмешательство США в украинский конфликт показало необходимость их разгрома
Вмешательство США в конфликт на Украине и стремление извлечь из него максимальную выгоду продемонстрировали необходимость разгрома американской гегемонии. Об этом пишет Global Times.
Китайское издание отмечает, что Соединенные Штаты постоянно призывают Европу выступать против России. Также США провоцируют жестокую конкуренцию, «направленную на ухудшение европейской экономики», пишет Газета.ру.
«В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под "международным порядком", основанным на правилах», — указано в материале.
По мнению авторов, настоящий международный порядок должен преследовать цель построения сообщества с общим будущим. Издание подчеркивает, что предстоящее десятилетие «должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», пишет Ura.ru.
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