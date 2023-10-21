В Китае расследуют случай на пивзаводе, где рабочий сходил в туалет в контейнер
В Китае начато расследование инцидента, который произошел на заводе крупного производителя пива «Циндао».
В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как один из работников предприятия забрался в контейнер с сыпучими ингредиентами пива и справил в него нужду.
Сейчас к расследованию присоединились органы общественной безопасности Китая.
Ранее в Москве 41-летний россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива. Житель Марьино приобрёл в разливной точке бутылку пенного напитка и выпил его перед сном. Утром мать нашла его без сознания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае расследуют случай на пивзаводе, где рабочий сходил в туалет в контейнер
- Ученые нашли новый фактор риска детского ожирения
- Чемпион мира по футболу 1966 года Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет
- Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 210
- СМИ: Французская полиция пресекла теракт в лицее
- Галкин заявил, что его преследует «недрогнувшая российская рука»
- МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
- Пятеро россиян пострадали в ДТП в Турции
- Мигранты: Преступность и профилактика. В России призывают к исполнению законов и борьбе с коррупцией
- Трехкратную олимпийскую чемпионку Резцову похоронят 24 октября в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru