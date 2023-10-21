В Китае расследуют случай на пивзаводе, где рабочий сходил в туалет в контейнер

В Китае начато расследование инцидента, который произошел на заводе крупного производителя пива «Циндао».

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В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как один из работников предприятия забрался в контейнер с сыпучими ингредиентами пива и справил в него нужду.

Сейчас к расследованию присоединились органы общественной безопасности Китая.

Ранее в Москве 41-летний россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива. Житель Марьино приобрёл в разливной точке бутылку пенного напитка и выпил его перед сном. Утром мать нашла его без сознания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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