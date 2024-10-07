Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Градоначальник пожелал главе государства крепкого здоровья и воплощения в жизнь всего задуманного.

По оценке Собянина, благодаря Путину Россия — могучая держава. Как отметил мэр, идёт реализация масштабнейших проектов. «Пишутся новые страницы истории», — подчеркнул градоначальник в своем Телеграм-канале.

Российскому лидеру сегодня исполнилось 72 года. Сегодня у президента насыщенный рабочий график, а вечером Владимир Путин проведет встречу с главами государств СНГ. Они приезжают в российскую столицу на саммит, который состоится во вторник, 8 октября.

