Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения
Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Градоначальник пожелал главе государства крепкого здоровья и воплощения в жизнь всего задуманного.
По оценке Собянина, благодаря Путину Россия — могучая держава. Как отметил мэр, идёт реализация масштабнейших проектов. «Пишутся новые страницы истории», — подчеркнул градоначальник в своем Телеграм-канале.
Российскому лидеру сегодня исполнилось 72 года. Сегодня у президента насыщенный рабочий график, а вечером Владимир Путин проведет встречу с главами государств СНГ. Они приезжают в российскую столицу на саммит, который состоится во вторник, 8 октября.
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