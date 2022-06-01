В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1
1 июня 202212:52
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает сейсмологический центр КНР.
Природное явление произошло в 17:00 по местному времени (12:00 мск). Эпицентр землетрясения находился в уезде Лушань городского округа Яань, очаг располагался на глубине 17 километров.
Данных о разрушениях или пострадавших пока не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru