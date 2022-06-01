В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает сейсмологический центр КНР.

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Природное явление произошло в 17:00 по местному времени (12:00 мск). Эпицентр землетрясения находился в уезде Лушань городского округа Яань, очаг располагался на глубине 17 километров.

Данных о разрушениях или пострадавших пока не приводится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКитай
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