В Сочи произошло землетрясение в 6 км от берега
30 мая 202219:17
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Адлеровском районе Сочи в 6 км от берега. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Очаг природного явления располагался на глубине 10 км.
По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет. Администрация Сочи предоставила специалистов для обследования объектов на предмет неполадок в связи с землетрясением.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru