В Сочи произошло землетрясение в 6 км от берега

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Адлеровском районе Сочи в 6 км от берега. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Очаг природного явления располагался на глубине 10 км.

По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет. Администрация Сочи предоставила специалистов для обследования объектов на предмет неполадок в связи с землетрясением.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСочи
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