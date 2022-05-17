В Китае предупредили об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Европа лишится стратегической автономии в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом пишет Global Times.
Как отмечает китайское издание, если эти страны присоединятся к военному блоку, будут подорваны «усилия европейской оборонной интеграции».
«Можно сделать вывод, что вступление в НАТО затянет обе страны в дилемму безопасности. Они хотят достичь безопасной среды, однако в конечном итоге она станет более небезопасной», — указано в материале.
Кроме того, из-за членства в НАТО Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, отмечает телеканал «360». Странам придется действовать пассивно в соответствии с условиям США, а не собственными интересами, пишет Ura.ru.
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