В Китае предупредили об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Как отмечает китайское издание, если эти страны присоединятся к военному блоку, будут подорваны «усилия европейской оборонной интеграции».

«Можно сделать вывод, что вступление в НАТО затянет обе страны в дилемму безопасности. Они хотят достичь безопасной среды, однако в конечном итоге она станет более небезопасной», — указано в материале.

Кроме того, из-за членства в НАТО Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией, отмечает телеканал «360». Странам придется действовать пассивно в соответствии с условиям США, а не собственными интересами, пишет Ura.ru.

