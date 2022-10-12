Миллер спрогнозировал замерзание городов Европы
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода, сообщает РИА Новости.
По его словам, во период зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
«Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю», — отметил Миллер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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