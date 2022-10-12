Миллер спрогнозировал замерзание городов Европы

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода, сообщает РИА Новости.

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По его словам, во период зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

«Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю», — отметил Миллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:ЗаморозкиЕвропаАлексей МиллерГазпром
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