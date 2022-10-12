Миллер спрогнозировал замерзание городов Европы

Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным Более 130 социальных объектов построят в столице за три года Экс-кандидат в мэры Москвы Балакин объявлен в розыск и заочно арестован Глава ОНК столицы призвал к широкой амнистии предпринимателей РФ Более 100 новых площадок Москвы появилось в сервисе аренды «Вместе с культурой»