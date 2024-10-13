В Китае от отравления газом погибли семь человек
13 октября 202418:47
Семь человек погибли и четыре пострадали от отравления газом в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуация города Шоугуан, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 12 октября на биотехнологическом предприятии. По данным СМИ, речь идет о заводе «Вэйфан Цзиньши».
Пострадавшим оказали необходимую помощь. Местные власти затрудняются сказать, каким именно газом отравились сотрудники.
Ранее в Башкирии турист погиб от отравления угарным газом в палатке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету
- В Китае от отравления газом погибли семь человек
- Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС
- СМИ сообщили об ухудшении отношений между командами Байдена и Харрис
- Умер основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский
- В «Очаковских банях» на западе Москвы произошло возгорание
- Глава МИД Ирана заявил об «абсолютной готовности» к войне
- Компания SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship
- СМИ: во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол
- Один человек погиб в массовом ДТП в Московской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru