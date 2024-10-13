В Китае от отравления газом погибли семь человек

Семь человек погибли и четыре пострадали от отравления газом в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуация города Шоугуан, пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел 12 октября на биотехнологическом предприятии. По данным СМИ, речь идет о заводе «Вэйфан Цзиньши».

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Местные власти затрудняются сказать, каким именно газом отравились сотрудники.

Ранее в Башкирии турист погиб от отравления угарным газом в палатке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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