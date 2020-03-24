В Китае объявили о скорой транспортной «разморозке» Уханя

Ограничения на транспортное сообщение с городам Ухань в китайской провинции Хубэй, ставшим эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019, будут снять через две недели — с 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей.

Ухань закрыт для выезда с 22 января. Большинство случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае отмечалось именно в этом городе. В последние дни ситуация значительно улучшилась. Так, 18 марта в материковом Китае не было зафиксировано ни одного случая заражения, только несколько десятков завезённых.

