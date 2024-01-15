В Китае обнаружили более 300 древних гробниц
Археологи нашли на востоке Китая более трехста древних захоронений, часть из которых относится к периоду V-III веков до нашей эры. Об этом пишет агенство Синьхуа.
Гробницы были обнаружены в городе Цзинан. В общей сложности была найдена 301 гробница, возраст которых ученые датируют от периода Сражающихся царств до династии Цин.
Кроме того, в ходе раскопок было найдено 850 различных артефактов, среди которых, в том числе, глиняные горшки, керамические тарелки и медные монеты.
Ранее в Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru