Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»

Территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить санитарно-карантинный контроль за ввозимой из Японии рыбой и морепродуктами. Мероприятия призваны не допустить попадания в страну продукции с избыточным содержанием радионуклидов.

В настоящее время продукцию из Японии можно ввозить в РФ при наличии специальной декларации с указанием нормативного содержания радиоактивных веществ.

Китай 7 июля запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии из-за сброса зараженной воды с «Фукусимы-1». Таможня КНР будет проверять товары из остальных японских регионов, передает «Радиоточка НСН».

