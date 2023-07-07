Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в преддверии сброса зараженной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить санитарно-карантинный контроль за ввозимой из Японии рыбой и морепродуктами. Мероприятия призваны не допустить попадания в страну продукции с избыточным содержанием радионуклидов.

В настоящее время продукцию из Японии можно ввозить в РФ при наличии специальной декларации с указанием нормативного содержания радиоактивных веществ.

Китай 7 июля запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии из-за сброса зараженной воды с «Фукусимы-1». Таможня КНР будет проверять товары из остальных японских регионов, передает «Радиоточка НСН».

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