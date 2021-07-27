В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия
Правительство Китая строит более сотни шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет, сообщила The New York Times.
По словам Федерации американских ученых, на снимках коммерческих спутников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нашли свидетельства постройки 110 подобных шахт.
Insider пишет, что строительство ракетных шахт может превратить Китай в ядерную державу на уровне США и России. Однако другие собеседники издания посчитали, что такие шахты очень уязвимы, а их мощности недостаточны.
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