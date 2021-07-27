В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия

По словам Федерации американских ученых, на снимках коммерческих спутников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нашли свидетельства постройки 110 подобных шахт.

Insider пишет, что строительство ракетных шахт может превратить Китай в ядерную державу на уровне США и России. Однако другие собеседники издания посчитали, что такие шахты очень уязвимы, а их мощности недостаточны.

