В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия

Правительство Китая строит более сотни шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет, сообщила The New York Times.

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По словам Федерации американских ученых, на снимках коммерческих спутников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нашли свидетельства постройки 110 подобных шахт.

Insider пишет, что строительство ракетных шахт может превратить Китай в ядерную державу на уровне США и России. Однако другие собеседники издания посчитали, что такие шахты очень уязвимы, а их мощности недостаточны.

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:СтроительствоКитайБаллистическая Ракета
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