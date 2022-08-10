В Китае допустили силовой сценарий воссоединения с Тайванем
Китай допускает воссоединение материковой части страны с Тайванем силовым путем, при этом в Пекине подчеркивают, что воссоединение не нанесет ущерба интересам других стран. Об этом говорится в документе «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», подготовленном канцелярией Госсовета КНР по делам Тайваня.
«Мы готовы продолжить искренне работать и прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы, оставляем за собой право принять все необходимые меры», — цитирует «Белую книгу» ТАСС.
Пекин подчеркивает, что силовой вариант может быть направлен против вмешательства внешних сил и «сепаратистской деятельности» меньшинства сторонников независимости Тайваня.
Отмечается, что воссоединение Китая с островом не навредит законным, в том числе экономическим, интересам других государств на Тайване. КНР рассчитывает, что это «принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран», внесет вклад в достижение мира, развития и в прогресс человечества. Заинтересованные страны смогут продолжать развивать отношения с Тайванем. Кроме того, другим государствам дадут возможность открывать на острове консульские, официальные или полуофициальные учреждения с одобрения Пекина.
Между тем в США усомнились, что КНР в ближайшие годы попытается вернуть Тайвань под свой контроль военным путем. По словам замглавы Пентагона Колина Каля, в Вашингтоне не ожидают такого сценария, пишет РИА ФАН.
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