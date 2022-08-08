В Пекине призвали США отбросить иллюзии в вопросе Тайваня

Китай призвал США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над КНР с помощью Тайваня. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

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«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», — приводит заявление РИА Новости.

У Цянь назвал подобную политику ошибочной и призвал Вашингтон не следовать дальше по этому пути, отмечает телеканал «360».

В начале августа спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, таким образом выразив поддержку «тайваньской демократии». До визита политика Пекин предупреждал, что намерен защищать свой суверенитет, напоминает Газета.ру. После поездки Пелоси в КНР заявили решительный протест и анонсировали санкции против спикера палаты представителей и ее семьи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСШАКитай
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