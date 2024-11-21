Стоимость биткоина превысила 98 тысяч долларов и обновила рекорд

По данным площадки на 14:03 мск 21 ноября, криптовалюта подорожала на 5,23% и превысила отметку в 98 тысяч долларов, поднявшись до 98 021 долларов.

Через несколько минут биткоин стал дороже ещё на 5,44% - за одну единицу предлагали уже 98 198 долларов.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что цена биткоина вполне может перевалить за 100 тысяч долларов, однако затем будет коррекция, сообщает «Свободная Пресса».

