В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
Писателя из Австралии Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.
«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора», — написала министр в соцсети X.
Как отметила Вонг, казнь заменят на пожизненное заключение, если Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений за два года.
Австралийского писателя задержали в Китае в 2019 году, заподозрив в угрозе национальной безопасности. Позже Пекин предъявил Хэнцзюню обвинения в шпионаже, напоминает «Свободная пресса».
Ранее в Японии приговорили к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto Animation Co, совершившего преступление в 2019 году, пишет RT.
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