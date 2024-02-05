В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой

«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора», — написала министр в соцсети X.

Как отметила Вонг, казнь заменят на пожизненное заключение, если Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений за два года.

Австралийского писателя задержали в Китае в 2019 году, заподозрив в угрозе национальной безопасности. Позже Пекин предъявил Хэнцзюню обвинения в шпионаже, напоминает «Свободная пресса».

Ранее в Японии приговорили к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto Animation Co, совершившего преступление в 2019 году, пишет RT.

