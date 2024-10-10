В Кишиневе проверяют сообщение о минировании Национального музея истории
Полиция Молдавии начала проверку после получения анонимного сообщения о минировании Национального музея истории в центре Кишинева. В ведомстве отметили, что информация была передана по номеру 112.
На место происшествия выехали сотрудники специализированных служб для проведения проверок. Полиция также принимает меры для установления личности автора звонка.
В случае доказательства вины подозреваемого, согласно местному законодательству, ему может быть назначен штраф до 42,5 тыс. леев (примерно $2,4 тыс.), 180-240 часов исправительных работ или даже лишение свободы на срок до двух лет.
С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, задействованных в розыске взрывных устройств и пресечении случаев ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство также направило предложение о ужесточении наказания за подобные правонарушения в государственную канцелярию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru