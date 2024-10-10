В Кишиневе проверяют сообщение о минировании Национального музея истории

Полиция Молдавии начала проверку после получения анонимного сообщения о минировании Национального музея истории в центре Кишинева. В ведомстве отметили, что информация была передана по номеру 112.

На место происшествия выехали сотрудники специализированных служб для проведения проверок. Полиция также принимает меры для установления личности автора звонка.