Петербургский ТРЦ «Лондон Молл» эвакуировали из-за ложного минирования

Правоохранительные органы задержали мужчину, который заявил, что заложил взрывчатку в торговом центре. Он не уточнил, где именно оставил взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и скорая помощь. Информация о минировании оказалась ложной, передает портал 78.ru со ссылкой на МВД.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая заявила о бомбе в своей сумке. Полицейские не обнаружили в ее ручной клади взрывчатых веществ, сообщает «Радиоточка НСН».

