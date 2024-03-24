Петербургский ТРЦ «Лондон Молл» эвакуировали из-за ложного минирования

Посетителей торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района.

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Правоохранительные органы задержали мужчину, который заявил, что заложил взрывчатку в торговом центре. Он не уточнил, где именно оставил взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и скорая помощь. Информация о минировании оказалась ложной, передает портал 78.ru со ссылкой на МВД.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая заявила о бомбе в своей сумке. Полицейские не обнаружили в ее ручной клади взрывчатых веществ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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