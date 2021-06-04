В Киргизии заявили об обострении конфликта на границе с Таджикистаном

В Бишкеке заявили, что около трех часов ночи таджикские военные начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области. По словам властей, они зашли вглубь территории Киргизии почти на километр. Отмечается, что военнослужащие Таджикистана отошли от контейнера на 600 метров, к границе начали стягиваться другие военные на автомобилях и легкобронированной технике.

Конфликт между странами начался 29 апреля. Он продлился свыше шести часов. В результате погибли 36 граждан Киргизии и 19 жителей Таджикистана. При столкновении пострадали около 200 граждан Киргизии, а Таджикистан насчитал 87 пострадавших.

