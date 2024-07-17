В Греции россиянина задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

Гражданина России Владимира Котельникова задержали в Греции по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов морским путем из Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

В обращении отмечается, что россиянина поместили в СИЗО в Афинах. По словам правозащитника, Котельникова «ввели в заблуждение», а сам он не планировал совершать противоправные действия.

«В соответствии с контрактом, он должен был предоставлять услуги по перевозке туристов из Турции в Средиземноморском регионе и работать в качестве члена экипажа яхты», — указал Мельников.

Ранее в Австралии задержали россиянку Киру Королеву и ее мужа по подозрению в шпионаже, напоминает RT.

