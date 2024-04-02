В Киргизии перестанут работать карты «Мир»
Карты платёжной системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Как сообщает оператор национальной системы «Элкарт», это связано с санкциями США.
В сообщении говорится, что решение об отказе от работы с картами «Мир» принято с целью минимизации риска вторичных санкций.
«ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре», - отмечается в заявлении.
Ранее платёжная система Армении официально уведомила о прекращении работы картами «Мир», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru