В Киргизии перестанут работать карты «Мир»

В сообщении говорится, что решение об отказе от работы с картами «Мир» принято с целью минимизации риска вторичных санкций.

«ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре», - отмечается в заявлении.

Ранее платёжная система Армении официально уведомила о прекращении работы картами «Мир», сообщает RT.

