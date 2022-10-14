Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Путин анонсировал завершение мобилизации за две недели В СПЧ назвали «провокацией» рейды по вручению повесток у метро и в подъездах Экс- глава МИД Хант стал новым министром финансов Великобритании Преподаватель ВШЭ получил 13 лет колонии за домогательства к девочкам Рублев вышел в полуфинал на втором турнире подряд