Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Коммерческий банк Киргизии «Компаньон» приостановил обслуживание карт системы «Мир», которые были выпущены российскими кредитными организациями, сообщает ТАСС.
Речь идёт о 21 банке из России, в том числе Сбербанке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, АБ «Россия», Внешэкономбанке, Совкомбанке, Московском кредитном банке, Банке Москвы и Альфа-банке.
«В связи с решением партнёрского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «Мир» перечисленных банков Российской Федерации приостановлено», - говорится в сообщении.
Ранее Центральный банк Шри-Ланки отказался разрешить использование российской платежной системы «Мир» в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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