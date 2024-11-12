В Киргизии обезвредили лиц, планировавших захватить власть
В Киргизии обезвредили группу лиц, которая планировала спровоцировать в стране массовые беспорядки и дестабилизировать обстановку. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
В сообщении говорится, что в группировку входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец.
«Под предлогом проведения в пригороде Бишкека национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов 17 ноября», - указали в ведомстве.
Отмечается, что задержанные были арестованы.
Ранее МИД Киргизии рекомендовал гражданам республики временно воздержаться от поездок на территорию России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru