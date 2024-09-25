Экс-президенту Киргизии Акаеву отказали в восстановлении статуса

Парламент Киргизии отказал первому главе страны Аскару Акаеву в восстановлении статуса бывшего президента. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа.

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту до этого рекомендовал отказать Акаеву в просьбе создать депутатскую комиссию по возвращению статуса экс-президента. Законодатели поддержали решение и отказали в удовлетворении заявления политика. За отказ проголосовал 71 человек, двое депутатов высказались против.

Аскар Акаев был первым президентом Киргизии, руководил страной в 1990-2005 годах и ушел в отставку после цветной «тюльпановой» революции, напоминает Ura.ru. Ранее политик обратился в парламент с просьбой о возвращении статуса экс-президента. Он дает неприкосновенность от преследования за совершенные на посту лидера страны деяния, права на пенсию (75% от оклада действующего президента), пожизненную госохрану и ряд других привилегий.

