Банки Таджикистана заявили о продолжении приема карт «Мир»

В Dushanbe City заявили, что в банкомате можно снять деньги в национальной валюте сомони с карт «Мир» по текущему курсу вне зависимости от банка-эмитента.

При этом в «Амонатбанке» действуют ограничения. Кредитная организация принимает только карты «Мир», выпущенные российским Сбером.

Во вторник, 2 апреля, стало известно, что карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Ранее соответствующее решение приняла национальная платежная система Армении, напоминает «Радиоточка НСН».

