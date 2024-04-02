Банки Таджикистана заявили о продолжении приема карт «Мир»

Таджикские «Амонатбанк» и Dushanbe Сity продолжат прием российских карт «Мир», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций.

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В Dushanbe City заявили, что в банкомате можно снять деньги в национальной валюте сомони с карт «Мир» по текущему курсу вне зависимости от банка-эмитента.

При этом в «Амонатбанке» действуют ограничения. Кредитная организация принимает только карты «Мир», выпущенные российским Сбером.

Во вторник, 2 апреля, стало известно, что карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Ранее соответствующее решение приняла национальная платежная система Армении, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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