Банки Таджикистана заявили о продолжении приема карт «Мир»
Таджикские «Амонатбанк» и Dushanbe Сity продолжат прием российских карт «Мир», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций.
В Dushanbe City заявили, что в банкомате можно снять деньги в национальной валюте сомони с карт «Мир» по текущему курсу вне зависимости от банка-эмитента.
При этом в «Амонатбанке» действуют ограничения. Кредитная организация принимает только карты «Мир», выпущенные российским Сбером.
Во вторник, 2 апреля, стало известно, что карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Ранее соответствующее решение приняла национальная платежная система Армении, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru