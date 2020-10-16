Названа дата новых выборов в Киргизии

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова объявила примерные даты президентских и парламентских выборов в стране.

Как рассказали в ЦИК журналистам, выборы нового президента состоятся ориентировочно 17 января 2021 года. В свою очередь, выборы парламента могут состояться 20 декабря этого года.

Шайлдабекова добавила, что выборы по закону должны быть проведены в трехмесячный срок после отставки главы государства.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, написав в обращении, что не хочет остаться в истории страны как президент, «проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили правительственные здания.

Центризбирком отменил итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Действующий на тот момент премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушли в отставку. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.



