В Киргизии нашли оружие у группировки, подозреваемой в намерении захватить власть

Накануне спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране

В ходе обысков нашли 50 единиц огнестрельного оружия, 200 комплектов милицейской формы, 20 пистолетов, 38 бронежилетов, 255 тысяч боеприпасов, рации, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, два дрона, самодельные взрывчатые вещества, а также экстремистскую литературу.

В преступную группировку входили лица, поддерживающие криминальную идеологию, а также приверженцы фанатичной религиозной идеологии. В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны четверо граждан Киргизии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

