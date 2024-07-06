В Киргизии нашли оружие у группировки, подозреваемой в намерении захватить власть
У подозреваемых в попытке захвата власти в Киргизии нашли целый арсенал оружия, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.
Накануне спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
В ходе обысков нашли 50 единиц огнестрельного оружия, 200 комплектов милицейской формы, 20 пистолетов, 38 бронежилетов, 255 тысяч боеприпасов, рации, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, два дрона, самодельные взрывчатые вещества, а также экстремистскую литературу.
В преступную группировку входили лица, поддерживающие криминальную идеологию, а также приверженцы фанатичной религиозной идеологии. В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны четверо граждан Киргизии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru