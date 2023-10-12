Пунин лично вручил орден Почета главе Киргизии Садыру Жапарову
Президент РФ Владимир Путин лично вручил орден Почета главе Киргизии Садыру Жапарову в Бишкеке, передает ТАСС.
Киргизский лидер награжден за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между странами, а также за развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве. Об этом говорится в указе российского президента.
Владимир Путин сегодня прилетел в Киргизию с двухдневным визитом.
Завтра лидеры двух стран, а также их коллеги по СНГ примут участие в заседании Совета глав государств объединения.
Ранее стало известно, что Путин на следующей неделе отправиться с визитом в Китай, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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