В Киргизии идёт операция по задержанию экс-президента Атамбаева

В Киргизии проводится операция по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Как сообщает ТАСС, сторонники экс-главы государства стараются оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, мешая им проникнуть на территорию домовладения Атамбаева. Активисты бросают в спецназ камни и палки. Несколько человек получили ранение резиновыми пулями.

Как напоминает RT, 27 июня Жогорку Кенешпарламент (однопалатный парламент Киргизии) лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и уже не один раз вызывали на допрос.

Нового президента Киргизии назвали «крепким середнячком»

Среди прочего, следствие считает его причастным к коррупции, незаконному освобождению из-под ареста криминального авторитета Батукаева, незаконном получении участка для строительства жилого дома.

Алмазбек Атамбаев стоял во главе Киргизии с 2011 по 2017 годы. Он стал первым президентом, который добровольно ушёл в отставку после первого срока.Кстати, именно Атамбаев предложил выдвинуть на пост главы государства нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Алмазбек АтамбаевКиргизияЗадержание

NSN logoНСН