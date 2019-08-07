В Киргизии идёт операция по задержанию экс-президента Атамбаева
В Киргизии проводится операция по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Как сообщает ТАСС, сторонники экс-главы государства стараются оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, мешая им проникнуть на территорию домовладения Атамбаева. Активисты бросают в спецназ камни и палки. Несколько человек получили ранение резиновыми пулями.
Как напоминает RT, 27 июня Жогорку Кенешпарламент (однопалатный парламент Киргизии) лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и уже не один раз вызывали на допрос.
Среди прочего, следствие считает его причастным к коррупции, незаконному освобождению из-под ареста криминального авторитета Батукаева, незаконном получении участка для строительства жилого дома.
Алмазбек Атамбаев стоял во главе Киргизии с 2011 по 2017 годы. Он стал первым президентом, который добровольно ушёл в отставку после первого срока.Кстати, именно Атамбаев предложил выдвинуть на пост главы государства нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.
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