В Киргизии идёт операция по задержанию экс-президента Атамбаева

В Киргизии проводится операция по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Как сообщает ТАСС, сторонники экс-главы государства стараются оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, мешая им проникнуть на территорию домовладения Атамбаева. Активисты бросают в спецназ камни и палки. Несколько человек получили ранение резиновыми пулями.

Как напоминает RT, 27 июня Жогорку Кенешпарламент (однопалатный парламент Киргизии) лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и уже не один раз вызывали на допрос.