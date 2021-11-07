В Киеве обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии

По его словам, в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа призывал Украину отказаться от закупки электроэнергии у РФ и Белоруссии. «…6 ноября 2021 года Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные 5 мегаватт из Белоруссии», — пожаловался депутат.

При этом для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины - 100 евро.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил в предательстве Литву и Молдавию за покупку энергоресурсов у России.

