В Киеве обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии

Литва, призывавшая Украину не закупать российскую и белорусскую электроэнергию, сама импортирует ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Киев, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Украинский депутат обвинил Литву и Молдавию в предательстве из-за России

По его словам, в марте 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа призывал Украину отказаться от закупки электроэнергии у РФ и Белоруссии. «…6 ноября 2021 года Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные 5 мегаватт из Белоруссии», — пожаловался депутат.

При этом для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины - 100 евро.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил в предательстве Литву и Молдавию за покупку энергоресурсов у России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭлектроэнергияЛитваУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры