Украинский депутат обвинил Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил в предательстве Литву и Молдавию за покупку энергоресурсов у России. Об этом он написал в Facebook.
Публикацию политик дополнил изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги.
Рабинович напомнил, что Молдавия заключила пятилетний контракт с «Газпромом», хотя до этого получила 1 млн куб. м. газа от украинской стороны. При этом Литва продолжает покупать электроэнергию из России, хотя ранее советовала Украине отказаться от российских поставок.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в субботу, 30 октября заявил, что страна приобретет газ у российской компании «Газпром» по $450 за тысячу куб. м.
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