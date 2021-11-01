Украинский депутат обвинил Литву и Молдавию в предательстве из-за России

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил в предательстве Литву и Молдавию за покупку энергоресурсов у России. Об этом он написал в Facebook.

Публикацию политик дополнил изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги.



Рабинович напомнил, что Молдавия заключила пятилетний контракт с «Газпромом», хотя до этого получила 1 млн куб. м. газа от украинской стороны. При этом Литва продолжает покупать электроэнергию из России, хотя ранее советовала Украине отказаться от российских поставок.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в субботу, 30 октября заявил, что страна приобретет газ у российской компании «Газпром» по $450 за тысячу куб. м.

