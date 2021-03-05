В Киеве назвали сроки появления коммерческой вакцины против коронавируса

На коммерческом рынке вакцина от коронавируса может появиться не ранее лета-осени текущего года, сообщил в эфире телеканала «1+1» глава Минздрава Украины Максим Степанов.

«Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки», - сказал министр.