В Киеве назвали сроки появления коммерческой вакцины против коронавируса
На коммерческом рынке вакцина от коронавируса может появиться не ранее лета-осени текущего года, сообщил в эфире телеканала «1+1» глава Минздрава Украины Максим Степанов.
«Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки», - сказал министр.
Кроме того, как отметил глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров, в настоящее время «в частных клиниках вакцин нет».
Депутат Верховной Рады от «Оппозиционой платформы — За жизнь» Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что украинцам необходимо готовиться к голоду. Это связано с провальной вакцинацией в стране.
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