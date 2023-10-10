В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела убитых боевиками ХАМАС 200 израильтян

Сотрудники средств массовой информации были приглашены на осмотр места разрушений в кибуце, который был уничтожен ХАМАС в первые дни вторжения боевиков на израильскую территорию.

По сообщениям телеканала, у некоторых детей отрублены головы.

Ранее днем Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией. По словам премьера страны Элизабет Борн, из бюджета Франции ни одного евро «не должно попасть в руки террористов». Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

