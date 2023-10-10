В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела убитых боевиками ХАМАС 200 израильтян
В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля спасатели нашли тела двухста израильтян, среди них около 40 - дети, убитые боевиками ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на общественную организацию ZAKA.
Сотрудники средств массовой информации были приглашены на осмотр места разрушений в кибуце, который был уничтожен ХАМАС в первые дни вторжения боевиков на израильскую территорию.
По сообщениям телеканала, у некоторых детей отрублены головы.
Ранее днем Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией. По словам премьера страны Элизабет Борн, из бюджета Франции ни одного евро «не должно попасть в руки террористов». Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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