В Кении снова начались протесты, власти применили газ и бронетехнику
Протесты из-за законопроекта о повышении налогов снова начались в крупных городах Кении, сообщается местный телеканал Citizen.
Отмечается, что власти уже задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.
Протесты в Кении начались из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. Парламент в Найроби принял соответствующий документ 25 июня. После этого толпа недовольных принялась штурмовать здание законодательного органа. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.
Число погибших в ходе протестов против повышения налогов в Кении увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ассоциацию кенийских врачей, передает «Радиоточка НСН». При этом президент Кении Уильям Руто не стал подписывать проект бюджета, из-за которого в стране вспыхнули массовые протесты. По данным СМИ, документ будет отправлен в парламент на пересмотр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru