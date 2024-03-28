В США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache

Ударный вертолет AH-64E Apache рухнул во время учений в американском штате Колорадо. Об этом сообщил телеканал KKTV со ссылкой на представителей базы Форт-Карсон.

«Ориентировочно в 18:30 (03:30 мск) вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе», — указано в сообщении.

Воздушное судно числилось за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии.

Отмечается, что в результате ЧП получили легкие ранения два военнослужащих, они госпитализированы.

Ранее в штате Техас потерпел крушение вертолет национальной гвардии США, погибли два человека, напоминает «Свободная пресса».

