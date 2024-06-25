СМИ: В Кении восемь человек погибли в ходе протестов против повышения налогов
Как минимум восемь человек погибли и около 50 пострадали в Кении во время протестов против повышения налогов, передают местные СМИ.
Телеканал Citizen TV, в частности, сообщал, что в кенийском городе Найроби протестующим удалось прорваться к зданию парламента, в котором начался пожар. В материале уточняется, что полицейские используют резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.
По данным телеканала KTN, в результате столкновений погибло по меньшей мере восемь человек. Также сообщается, что из-за применения слезоточивого газа пострадала сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама, которая там находилась.
Митинги в Кении начались на прошлой неделе. Такую реакцию населения вызвала инициатива администрации президента Кении Уильяма Руто о повышении налогов в ежегодном законопроекте о финансах. Парламент должен проголосовать по законопроекту до 30 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru