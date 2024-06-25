СМИ: В Кении восемь человек погибли в ходе протестов против повышения налогов

Как минимум восемь человек погибли и около 50 пострадали в Кении во время протестов против повышения налогов, передают местные СМИ.

Телеканал Citizen TV, в частности, сообщал, что в кенийском городе Найроби протестующим удалось прорваться к зданию парламента, в котором начался пожар. В материале уточняется, что полицейские используют резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.