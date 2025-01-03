В Кении на деревню упал кусок космического мусора

Инцидент произошёл в деревне Мукуку в округе Макуэни. Местный житель Джозеф Мутуа рассказал телеканалу, что с неба упало большое металлическое светящееся кольцо диаметром около 2,5 метра.

По данным Кенийского космического агентства, на деревню упало разделительное кольцо от ракеты-носителя. В настоящее время специалисты устанавливают принадлежность упавшей детали.

«Такие объекты обычно проектируются так, чтобы сгореть при входе в атмосферу Земли или упасть на необитаемые территории, например, океаны», — отметили в агентстве, назвав инцидент «единичным случаем».

Ранее гендиректор входящего в «Роскосмос» НПО им. С. А. Лавочкина Дмитрий Яременко заявил, что запуск аппарата «Луна-26» на орбиту естественного спутника Земли запланирован на сентябрь 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

