В Казахстане завершены выборы президента
В Казахстане закрылись участки для голосования в 21:00 по местному времени (+3 ч. к мск), проинформировала Газета. Ru. Жители страны в шестой раз выбирают главу государства.
По предварительным данным, избирательная явка составила 77%.
В выборах не принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, добровольно сложивший полномочия 20 марта 2019 года после 30 лет правления.
На президентский пост претендуют семь кандидатов, в том числе Касым-Жомарт Токаев. Его выдвинула партия Nur Otan, которой руководит Назарбаев. Срок полномочий будущего президента - пять лет. В связи с отсутствием порога явки, победителю необходимо набрать более 50% голосов избирателей, в противном случае будет объявлен второй тур выборов.
Ранее экс-мэр столицы Юрий Лужков в беседе с НСН рассказал, как относится к переименованию Астаны в Нурсултан.
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