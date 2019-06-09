В Казахстане завершены выборы президента

В Казахстане закрылись участки для голосования в 21:00 по местному времени (+3 ч. к мск), проинформировала Газета. Ru. Жители страны в шестой раз выбирают главу государства.

По предварительным данным, избирательная явка составила 77%.

В выборах не принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, добровольно сложивший полномочия 20 марта 2019 года после 30 лет правления.

На президентский пост претендуют семь кандидатов, в том числе Касым-Жомарт Токаев. Его выдвинула партия Nur Otan, которой руководит Назарбаев. Срок полномочий будущего президента - пять лет. В связи с отсутствием порога явки, победителю необходимо набрать более 50% голосов избирателей, в противном случае будет объявлен второй тур выборов.

Ранее экс-мэр столицы Юрий Лужков в беседе с НСН рассказал, как относится к переименованию Астаны в Нурсултан.

