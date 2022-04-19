В Казахстане задержали группу подозреваемых в шпионаже и госизмене

Группу лиц, подозреваемых в шпионаже и государственной измене, задержали в Казахстане. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики.

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«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном сборе и разглашении государственных тайн задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства», — цитирует RT сообщение КНБ.

Подозреваемые взяты под стражу. Уголовным делам, возбужденным в связи с задержаниями, присвоен гриф «Секретно». Подробности разбирательств не разглашаются в интересах следствия, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ШпионажГосизменаЗадержаниеКазахстан
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