Лукашенко заявил о задержании за взятки своего лечащего врача и еще 35 ортопедов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании 35 ортопедов-травматологов из-за коррупции. Об этом заявило агентство БелТА.
Лукашенко заявил, что лично контролировал ход операции с задержанием врачей. По его словам, дело врачей-ортопедов было возбуждено еще в 2018 году. Кроме того, среди задержанных оказался лечащий врач президента. По словам Лукашенко, он огорчен, однако «закон един для всех».
«Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - сказал белорусский президент на встрече с главой Минздрава, генеральным прокурором и председателем КГБ.
Лукашенко заявил, что при обысках в домах задержанных находили от 300 до 650 тысяч евро. При этом, по мнению Лукашенко, «несправедливость и коррупция» становятся основой любой войны.
Также Лукашенко заявил, что глава Минздрава Дмитрий Пиневич должен решить судьбу задержанных ортопедов и «взять их на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству». По мнению Лукашенко, врачей-коррупционеров необходимо определить в какое-то учреждение для работы по специальности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Песков отказался назвать страны, согласившиеся оплачивать газ в рублях
- В Кремле не подтвердили подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»
- Медведчук предложил Путину и Зеленскому обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Набережных Челнах
- Песков прокомментировал использование Знамени Победы в спецоперации
- Россельхознадзор: В России нет серьезных перебоев с поставками кормов
- Профильный думский комитет одобрил назначение Набиуллиной главой Центробанка на третий срок
- Минобороны: В параде Победы задействуют 11 тысяч военных и более 200 единиц техники
- СМИ: Тысячи российских вагонов застряли в ЕС из-за санкций
- Минобороны опубликовало списки с данными погибших украинских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru