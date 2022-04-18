Лукашенко заявил о задержании за взятки своего лечащего врача и еще 35 ортопедов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании 35 ортопедов-травматологов из-за коррупции. Об этом заявило агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что лично контролировал ход операции с задержанием врачей. По его словам, дело врачей-ортопедов было возбуждено еще в 2018 году. Кроме того, среди задержанных оказался лечащий врач президента. По словам Лукашенко, он огорчен, однако «закон един для всех».

«Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - сказал белорусский президент на встрече с главой Минздрава, генеральным прокурором и председателем КГБ.

Лукашенко заявил, что при обысках в домах задержанных находили от 300 до 650 тысяч евро. При этом, по мнению Лукашенко, «несправедливость и коррупция» становятся основой любой войны.

Также Лукашенко заявил, что глава Минздрава Дмитрий Пиневич должен решить судьбу задержанных ортопедов и «взять их на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству». По мнению Лукашенко, врачей-коррупционеров необходимо определить в какое-то учреждение для работы по специальности.

