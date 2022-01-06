Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в отношении участников беспорядков в стране, виновным может грозить пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гостелеканал «Хабар 24».

Возбуждено несколько уголовных дел, наказание по которым начинается от 8 лет тюремного заключения. Также наказание предусматривает лишение гражданства.

Для расследования дел в стране создана межведомственная следственная группа.



По данным МВД страны, в ходе протестов полиция задержала 2,2 тысячи человек.

