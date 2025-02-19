В Казахстане упал неизвестный беспилотник
19 февраля 202518:58
В Казахстане полиция начала проверку после сообщений о падении БПЛА в районе поселка Уялы в Бокейординском районе. Об этом сообщает издание Orda.
По данным местного портала «Мой город», беспилотник может быть разведывательным дроном Crecerelle французской компании Sagem.
В декабре 2024 года американские военные, которые находятся на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с несколькими беспилотниками, которые в ноябре прошлого года появлялись в небе над объектами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru