В Казахстане упал неизвестный беспилотник

В Казахстане полиция начала проверку после сообщений о падении БПЛА в районе поселка Уялы в Бокейординском районе. Об этом сообщает издание Orda.

По данным местного портала «Мой город», беспилотник может быть разведывательным дроном Crecerelle французской компании Sagem.

В декабре 2024 года американские военные, которые находятся на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с несколькими беспилотниками, которые в ноябре прошлого года появлялись в небе над объектами.



