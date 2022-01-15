В Казахстане создали общественный социальный фонд

Фонд будет формироваться из частных и государственных источников и займется решением проблем в здравоохранении, образовании, социальной поддержки.

В частности, организация будет оказывать населению благотворительную помощь по вопросам дополнительного обеспечения поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Также «Казакстан халкына» будет помогать пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения. Планируется, что фонд займется оказанием помощи семьям силовиков и военнослужащих, погибших при защите территориальной целостности и безопасности страны.

