В Казахстане создали общественный социальный фонд

Общественный социальный фонд «Казакстан халкына» («Народу Казахстана») создан в республике по поручению президента Касыма-Жомарта Токаева, возглавил организацию финансист, экс-министр финансов Болат Жамишев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

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Фонд будет формироваться из частных и государственных источников и займется решением проблем в здравоохранении, образовании, социальной поддержки.

В частности, организация будет оказывать населению благотворительную помощь по вопросам дополнительного обеспечения поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Также «Казакстан халкына» будет помогать пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения. Планируется, что фонд займется оказанием помощи семьям силовиков и военнослужащих, погибших при защите территориальной целостности и безопасности страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаКазахстан
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