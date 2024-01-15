В Казахстане пройдут военные учения с участием стран Средней Азии

В Казахстане в этом году пройдут военные учения с участием Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства обороны республики.

В Латвии пройдут военные учения НАТО Furious Wolf 24

Глава ведомства Руслан Жаксылыков назвал чрезвычайно важным сохранение дружественных отношений между «братскими народами».

На следующий год в Вооруженных силах Казахстана в общей сложности запланировано 160 мероприятий оперативной подготовки и свыше 70 тысяч - боевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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