В Казахстане пройдут военные учения с участием стран Средней Азии
15 января 202414:21
В Казахстане в этом году пройдут военные учения с участием Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства обороны республики.
Глава ведомства Руслан Жаксылыков назвал чрезвычайно важным сохранение дружественных отношений между «братскими народами».
На следующий год в Вооруженных силах Казахстана в общей сложности запланировано 160 мероприятий оперативной подготовки и свыше 70 тысяч - боевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru